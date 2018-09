Twitter je trajno suspendiral teoretika zarot Alexa Jonesa in portal InfoWars RTV Slovenija Ameriško podjetje Twitter je na svojem družbenem omrežju v četrtek dokončno suspendiralo ameriškega ustvarjalca teorij zarot Alexa Jonesa in njegov medij InfoWars zaradi, kot so dejali, agresivnega . . .

