Pijana mati v lokalu z nekajmesečnim otrokom Primorske novice Policiste so včeraj popoldne obvestili, da je v enem od lokalov v Luciji pijana mati z majhnim otrokom. Policisti so na kraju ugotovili identiteto 37-letne Ljubljančanke, ki je imela s seboj nekajmesečnega otroka. V postopek so se vključili delavci CSD, ženski sledi kazenska ovadba zaradi zanemarjanja mladoletne osebe.

