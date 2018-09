Odkrili 7000 let stare ostanke sira Primorske novice Ljudje v Sredozemlju so očitno proizvajali sir že pred več kot 7000 leti. To kažejo ostanki na črepinjah loncev, ki jih je analizirala mednarodna skupina znanstvenikov pod vodstvom ekipe z ameriške univerze Pennsylvania State.

Sorodno Oglasi Omenjeni demografija

Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šiško

Marjan Šarec

Karl Erjavec

Andreja Katič

Tomaž Kavčič