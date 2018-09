Hekerji s strani British Airwaysa ukradli podatke 380.000 kreditnih kartic RTV Slovenija Hekerji so britanskemu letalskemu prevozniku British Airways avgusta in septembra ukradli podatke 380. 000 imetnikov plačilnih kartic. Družba se je prizadetim opravičila in jim obljubila odškodnino.

