Boris Johnson se ločuje od Evrope, od vlade Therese May in zdaj še od žene Reporter Bivši britanski zunanji minister in njegova soproga Marina Wheeler sta potrdila, da se ločujeta. Par je bil poročen 25 let, odločitev o ločitvi pa sta sprejela pred nekaj meseci, poroča britanski BBC. Johnson, velik zagovornik britanskega odhoda iz EU, je

Sorodno







Oglasi Omenjeni Boris Johnson

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Andrej Šiško

Karl Erjavec

Samo Fakin

Janez Janša