Evropski in svetovni umetniki pozivajo k bojkotu Evrovizije v Izraelu 24ur.com V odprtem pismu so številni evropski in svetovni umetniki podprli palestinski poziv k bojkotu Evrovizije 2019 v Izraelu. Iz Slovenije sta pismo podpisala ženski pevski zbor Kombinat in glasbenik N'toko, med podpisniki so med drugim tudi Brian Eno, Wolf Alice in več udeležencev tega evropskega tekmovanja.

