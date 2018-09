Svetlobna gverila zasijala v Izoli Primorske novice Včeraj so Izolo osvetlile svetlobne postavitve slovenskih in tujih umetnikov. V Izoli je včeraj prvič startal tritedenski festival Svetlobna gverila, za katerega so si skupaj z Javnim skladom za kulturne dejavnosti zamislili tudi povsem nove, izolske, stvaritve.

