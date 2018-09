Na Hrvaškem zaradi trgovine z mamili prijeli Slovenca 24ur.com Na Hrvaškem so prijeli državljana Slovenije in tri hrvaške državljane, ki jih sumijo več kaznivih dejanj in trgovine z mamili. Med preiskavo so zasegli tudi več kot 185 kilogramov marihuane in okoli 3,2 tone tobaka v listih. Enega osumljenca še iščejo.

