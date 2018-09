V živo: Slovenci rešili zaključno žogo in se vrnili v igro! SiOL.net Slovenska odbojkarska reprezentanca na močnem turnirju v Stožicah trenutno meri še z reprezentanco ZDA, ki je prav tako kot Slovenija na turnirju v Stožicah še neporažena. Varovanci Slobodana Kovača so v četrtek brez večjih težav odpravili Kanado, včeraj pa so slovenski odbojkarji s 3:2 v nizih ugnali še Iran.

Sorodno



























Oglasi