Prenova hitre ceste med Nanosom in Vipavo 24ur.com Dars bo zaradi popravil in odstranjevanja cestninske postaje za nekaj časa zaprl hitro cesto med cestninsko postajo Nanos in izvozom Vipava, vendar pa cesta ne bo popolnoma zaprta, temveč najprej v eno, nato pa drugo smer. Predvidoma prihodnji teden naj bi cesto zaprli v smeri Ljubljane, nato pa v začetku oktobra v nasprotni smeri za dva tedna.

