Idlib tarča silovitih sirskih in ruskih letalskih napadov Nova24TV Sirska vladna letala skupaj z ruskimi izvajajo najbolj silovite letalske napada v sirski uporniški provinci Idlib in njeni okolici v mesecu dni, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. V nekaj urah so izvedli okoli 90 napadov, ubiti pa so bili najmanj štirje civilisti, med njimi dva otroka, navaja nemška tiskovna agencija dpa. Idlib […]

Sorodno









Oglasi