Ganjeni Kek se je zahvalil violam, Milaniču ni bilo prijetno #video SiOL.net Na spektakularni prijateljski tekmi med Rijeko in Mariborom, ki je po treh letih napolnila speči, zapostavljeni stadion pod reškimi stenami, se je najbolj razpredalo o Kantridi in Matjažu Keku. Mariborčan je z Rijeko prizadejal vijolicam visok poraz (4:0) in se zahvalil violam za ganljiv transparent, njegov stanovski kolega Darko Milanič pa je priznal, da mu zaradi slabše igre varovancev ni preveč prijetno.

