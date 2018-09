Na severu Italije zdravstveno opozorilo zaradi 150 primerov pljučnice Primorske novice Italijanske oblasti so izdale zdravstveno opozorilo, ker so na severu države, večinoma v krajih blizu mesta Brescia, v tednu dni zabeležili 150 primerov pljučnice. Sumijo, da je virus, ki povzroča vnetje pljuč, prisoten v vodi, zato so iz vodovodnega omrežja vzeli več vzorcev. Rezultati analize bodo predvidoma znani v prihodnjih dneh.

