V Kamniku v povorki na ogled domače in tuje narodne noše in kostumi SiOL.net S tradicionalno povorko je popoldne v Kamniku vrhunec dosegel največji etnološki festival v Sloveniji, 48. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V povorki je sodelovalo okoli 1900 v noše odetih posameznikov iz Slovenije in tujine, mesto pa je obiskalo več tisoč obiskovalcev. Zbrane je nagovoril premier Marjan Šarec.

