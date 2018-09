Led je prebit: Italijani in Bolgari pričakovano do suverene zmage SiOL.net Začelo se je: 19. svetovno odbojkarsko prvenstvo, ki ga tokrat gostita Italija in Bolgarija, je tudi uradno odprto. Italijani so se na prvi tekmi na kultnem objektu Foro Italico poigrali z Japonci, Bolgari pa so v Varni odpihnili Fince. Slovenski odbojkarji bodo zgodovino pisali v sredo, ko se bodo pomerili z Dominikansko republiko.

