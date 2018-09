Policisti zasegli 185 kilogramov marihuane in 3,2 tone tobaka, med osumljenci tudi Slovenec Nova24TV Hrvaška policija je zaradi več kaznivih dejanj, med drugim trgovine z mamili, osumila 43-letnega slovenskega državljana ter tri hrvaške, stare 49, 58 in 45 let. Zasegli so jim tudi 185 kilogramov marihuane in 3,2 tone tobaka v listih. Enega hrvaškega osumljenca še iščejo, preostali so v priporu, je sporočila hrvaška policija. Po večmesečni policijski preiskavi […]

