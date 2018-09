Ameriška policistka vstopila v napačno stanovanje in ubila temnopoltega moškega SiOL.net Ameriška policistka je minuli četrtek vstopila v stanovanje v Dallasu in ubila temnopoltega moškega, ker je po lastnih besedah mislila, da je vstopila v svoje stanovanje, moškega pa zamenjala za vlomilca. Tridesetletno policistko so v nedeljo aretirali in jo obtožili uboja.

