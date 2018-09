Pedofil z Obale je deklico začel zlorabljati, ko je imela komaj 13 let Reporter Koprski višji sodniki so pred dnevi potrdili sodbo 41-letnemu domačinu, ki ga je senat Okrožnega sodišča v Kopru konec junija zaradi spolne zlorabe deklice obsodil na štiri leta in pol zapora. Sodba je tako postala pravnomočna, poročajo Primorske novice.

