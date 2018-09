Začel se je projekt odstranjevanja plastičnih odpadkov v Tihem oceanu Primorske novice Po petih letih raziskav in testiranj, ki so potekala v okviru projekta nizozemske neprofitne organizacije The Ocean Cleanup, je iz zaliva v San Franciscu izplula ladja s sistemom za čiščenje plastičnih odpadkov v morju. Proti tako imenovanem otoku plastike v Tihem oceanu bo odplula po dvotedenskem poskusnem delovanju ob ameriški obali.

