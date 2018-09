Španski socialisti med vikendom na Mediteranu pobrali več kot 300 migrantov Nova24TV Španska obalna straža je sporočila, da so med vikendom “rešili” več kot 300 migrantov, ki so prečkali mediteransko morje. Iz urada španske obalne straže so sporočili, da so v soboto iz šestih čolnov rešili 160 migrantov. Ulov pa je bil po poročanju Breitbarta še večji v nedeljo, ko so iz štirih čolnov v Gibraltarski ožini […]

Oglasi Omenjeni begunci

Gibraltar

Norveška

Španija

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jan Oblak

Franc Kangler

Jože Zagožen

Andrej Lovšin