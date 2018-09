Hudo pijan voznik trčil v vozili in pobegnil 24ur.com Kranjski policisti so pridržali voznika, ki mu je preizkus alkoholiziranosti pokazal skoraj 2, 5 promila alkohola v krvi. Ustavili so ga po tem, ko je v trčenju poškodoval dve vozili. Nesreča v takšnem stanju je bila samo vprašanje časa, k sreči pa je nastala samo materialna škoda, so sporočili iz PU Kranj.

