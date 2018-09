Ne bom več luzerka: razkol med pričakovanji do mladih in njihovimi dejanskimi možnostmi RTV Slovenija " Naši starši so bili idealistični. Razmišljali so o tem, da bomo imeli več možnosti v življenju, kar morda resnično imamo, a je na drugi strani ekonomska situacija za nas precej težja, česar pa . . .

Sorodno Oglasi