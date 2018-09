Američani se danes spominjajo skoraj 3000 žrtev najhujših terorističnih napadov v zgodovini ZDA. Osrednje slovesnosti na 11. september 2001 kot vedno potekajo v New Yorku, Pentagonu in Shanksvillu v Pensilvaniji, kamor so pripadniki teroristične mreže Al Kaida strmoglavili štiri ugrabljena potniška letala