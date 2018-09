Jej bolj zdravo in zmanjšaj svoj vodni odtis! Dostop.si Odločitev za bolj zdravo prehrano lahko zmanjša posameznikov vodni odtis za do 55 odstotkov, kaže nova raziskava. Največji vpliv na to vegetarijansko prehranjevanje, a že zmanjšanje porabe mesa prispeva k najmanj desetodstotnem zmanjšanju porabe vode.

