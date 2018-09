V živo: maratonski dan začenjata Francija in Kitajska, Slovenci na delu ob 17. uri! SiOL.net Za Slovenijo bo danes prav poseben dan, saj se bodo odbojkarji prvič pomerili na svetovnem prvenstvu, ki ga od 9. do 30. septembra gostita Bolgarija in Italija. Slovenci bodo krstni nastop doživeli proti Dominikanski republiki. Ta je edina udeleženka 19. SP v odbojki, ki je na svetovni lestvici FIVB uvrščena za slovensko izbrano vrsto.

