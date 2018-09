Gorenjski kriminalisti so preiskali smrt moškega, katerega trupla so po naših podatkih našli v enem izmed zabojnikov na Jesenicah, v katerih živijo brezdomci. Moškega so z udarci, pretežno v glavo, po ugotovitvah policije iz maščevanja ubili trije dobri znanci, med njimi je tudi ena ženska. Vsi so trenutno v sodnem pridržanju.