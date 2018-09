Zvezdnik Reala priznal grehe: Pristal na zaporno kazen in plačilo kazni Ekipa Nogometaš madridskega Reala Brazilec Marcelo Vieira se je pogodil s španskimi oblastimi v zvezi z davki, ki jih ni plačal, a bi jih po španski zakonodaji moral. Kot so poročali španski mediji, so Marcela, potem ko je priznal davčno utajo, obsodili na znižano zgolj štirimesečno pogojno zaporno kazen.



Več na Ekipa24.si

Sorodno Oglasi Omenjeni Španija Najbolj brano Osebe dneva Andrej Šiško

Marjan Šarec

Luka Dončić

Matej Raščan

Ilka Štuhec