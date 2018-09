Emi o veliki otvoritvi bara: Moral sem malce zaropotati SiOL.net Sinočnja velika uradna otvoritev bara na Kongresnem trgu 3 je lepo uspela, je dogajanje povzel Barov menedžer Emi Nikočević. Tekmovalci so se dobro pripravili na dogodek in lepo skrbeli za goste, a vmes je moral Emi malce zaropotati, ko je kazalo, da se bodo barovci in barovke preveč sprostili.

Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Borut Pahor

Andrej Šiško

Matej Raščan

Luka Dončić