Številni znani obrazi na koncertu za umirajočega fantka #video SiOL.net Slovenski glasbeniki so stopili skupaj. Združil jih je 22-mesečni borec Viljem Julijan, ki je neozdravljivo bolan. Ljubljanske Križanke so utripale v duhu dobrodelnosti, zbrani denar pa ne bo namenjen le za nego bolnega fantka, del bo šel tudi v sklad, ki so ga starši bolnega dečka ustanovili za pomoč vsem družinam, ki imajo otroke z redkimi boleznimi.

