Ukrepati bi morali včeraj! Primorske novice Zaradi vse hujših razmer v zdravstveni negi je nujna takojšnja izpeljava 38. člena zakona o zdravstveni dejavnosti, ki sistemsko ureja poklic medicinske sestre, babice in tehnika. Če se nova vlada tega ne bo takoj lotila, se bo sesula bolnišnična dejavnost v državi, oddelke bo treba zapreti, kar se je že začelo dogajati. Apel so včeraj politiki in javnosti poslali s tiskovne konference strokovne organizacije te dejavnosti in sindikatov, ki združujejo članstvo v teh poklicih.

