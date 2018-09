Trije Romuni z bankomatov kradli denar SiOL.net Celjski kriminalisti so ta teden obravnavali serijo napadov na bankomate, ki so jih izvrševali trije državljani Romunije, stari od 29 do 33 let. Storilce so prijeli v ponedeljek, in sicer neposredno pred bankomatom v Celju. Ob prijetju so jim zasegli tudi okrog 3000 evrov, je dejal predstavnik celjskih kriminalistov Matjaž Vrabec.

