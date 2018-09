DZ je s 45 glasovi za in 34 proti potrdil 16-člansko ministrsko ekipo nove vlade, ki jo bo vodil prvak LMŠ Marjan Šarec. S tem je Slovenija dobila 13. vlado, ki jo bodo sestavljale LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. Prvo manjšinsko vlado v zgodovini samostojne Slovenije Šarec prevzema kot najmlajši premier do zdaj.