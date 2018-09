Na Gortini pes ugriznil otroka Lokalec.si Iz policijske uprave Celje so sporočili, da so policisti minulo soboto, 8. septembra 2018, v občini Muta obravnavali pasji ugriz. Neznani pes je namreč ugriznil in poškodoval otroka. Policisti policijske postaje vodnikov službenih psov Celje, so v soboto, 8. septembra, v Gortini obravnavali dogodek, ko je neznani pes ugriznil in poškodoval otroka. Psa so po ugrizu […]

Sorodno













Oglasi Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Karl Erjavec

Miro Cerar

Alenka Bratušek

Janez Janša