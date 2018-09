Novo poglavje v zgodovini med Severno in Južno Korejo SiOL.net Severna in Južna Koreja sta danes v severnokorejskem mestu Kaesong odprli skupni urad za zveze, ki bo pomenil stalni kanal za komuniciranje med državama. Urad so odprli nekaj dni pred tretjim vrhom voditeljev obeh držav.

