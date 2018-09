V okolici Bostona odjeknilo na desetine eksplozij #video SiOL.net V manjših mestih severno od Bostona v ameriški zvezni državi Massachusetts je v četrtek zvečer odjeknilo več deset eksplozij, ki so povzročile požare, oblasti pa so morale evakuirati več deset tisoč prebivalcev mest Lawrence, Andover in North Andover. Ogenj naj bi zajel več deset hiš. Umrl je en človek, okoli 25 pa jih je bilo poškodovanih.

