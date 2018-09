Poslovil se je velik skladatelj in Prešernov nagrajenec Svet 24 V Ljubljani se je v četrtek v 88. letu starosti poslovil skladatelj Ivo Petrić. Več let je umetniško vodil Slovensko filharmonijo in leta 2016 prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo.





