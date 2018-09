Severna in Južna Koreji skupaj odprli urad za zveze 24ur.com Severna in Južna Koreja sta v severnokorejskem mestu Kaesong odprli skupni urad za zveze, ki bo pomenil stalni kanal za komuniciranje med državama. Urad so odprli nekaj dni pred tretjim vrhom voditeljev obeh držav.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Južna Koreja Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Karl Erjavec

Miro Cerar

Alenka Bratušek

Andreja Katič