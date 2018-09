Pri Muti je pes ugriznil otroka, policija zdaj išče lastnika (FOTO) Reporter Pes je v soboto v Gortini v občini Muta ugriznil in poškodoval otroka. Policisti policijske postaje vodnikov službenih psov Celje so psa po ugrizu otroka ujeli. Ker pes nima vstavljenega mikročipa, ga niso uspeli identificirati, so sporočili iz Policijske

