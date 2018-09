Fifa bi rada omejila plače nogometašev in cene pri prestopih igralcev Reporter Mednarodna nogometna zveza (Fifa) in njen predsednik Gianni Infantino načrtujeta korenite spremembe v milijarde evrov vrednem poslu pri prestopih nogometašev, med tem je tudi omejitev cen, ki jih lahko klubi zahtevajo za igralce, in omejitev vse večjega v

Sorodno







Oglasi