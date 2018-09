Daljši zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani Primorske novice Okrog 12. ure so na avtocesti pri počivališču Studenec v smeri proti Postojni trčila štiri osebna vozila. Gasilci PGD Postojna in Razdrto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, nudili pomoč delavcem cestnega podjetja pri sanaciji cestišča ter postojnskim in sežanskim reševalcem, ki so tri poškodovane osebe oskrbeli in jih prepeljali v UKC Ljubljana. Med razcepom Nanos in priključkom Postojna proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče nastal daljši zastoj, ki je trenutno dolg 10 kilometrov.

