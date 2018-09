V lapidariju Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki bodo drevi ob 19. uri odprli prostorsko instalacijo videa in fotomontažnih tiskov Hotelski dnevnik umetnice in režiserke Nataše Prosenc Stearns. Gre za niz prostorskih postavitev, ustvarjenih in prilagojenih prostorom kostanjeviškega lapidarija, je poročala STA. Razstava bo na ogled do 4. novembra. preberite več » ...