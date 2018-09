Policijski sindikat Slovenije in Sindikat policistov Slovenije sta na novega predsednika vlade Marjana Šarca naslovila poziv, naj nova vlada čim prej odpravi kršitve sporazumov in nedopustna ravnanja prejšnje vlade, ki je brez soglasja policijskih sindikatov določila plače in druge pravice policistom, sicer bodo zaostrili stavkovne aktivnosti.