Vsakdanje navade uspešnih ljudi: Simona Kozjek, direktorica Name Svet kapitala V sredo so v eni najstarejših slovenski veleblagovnic, ki že od leta 1965 v središču Ljubljane skrbi za želje različnih potrošnikov, odprli prenovljene prostore, kjer kupci zdaj lahko najdejo tudi Baby Center, Spar in Coincas. Celotna prenova, ki se je začela spomladi 2017, ko so veleblagovnico razširili pod arkade in zagotovili dodatnih 200 kvadratnih metrov nakupovalnih površin, se bo končala predvidoma marca prihodnje leto.

Oglasi Omenjeni Ljubljana

Spar Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Marjan Šarec

Gašper Vidmar

Miro Cerar

Borut Pahor