Do najbolj zmogljivega robota v EU Primorske novice Avtonomni robot UX-1 je prvi teden raziskovanja potopljenega dela rudnika živega srebra kljub težkim preprekam delo opravil dobro in zbral kup informacij. Gre za projekt UNEXMIN, v katerem partnerji šestih držav v petih zalitih mineralnih rudnikih dopolnjujejo robota, ki so ga razvili, da bo v prihodnosti ...

Oglasi Omenjeni Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janja Garnbret

Gašper Vidmar

Janez Janša

Miro Cerar