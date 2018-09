Klestila toča, močan veter podiral drevesa, zalivalo hiše 24ur.com Gasilci so imeli minulo noč ogromno dela z odpravo posledic neurij, ki so se razbesnela nad Slovenijo. Večji del države je dosegla hladna fronta z nevihtami, ponekod je klestila tudi toča. Huda ura se je razbesnela na celjskem, nad prestolnico, Kranjem, Mursko Soboto in Slovenj Gradcem.

Sorodno





Oglasi