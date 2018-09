Tajfun Mangkhut z vetrom do 330 kilometrov na uro zajel Filipine 24ur.com Sever Filipinov je zajel silovit tajfun Mangkhut, v katerem sunki vetra dosegajo hitrosti tudi do 330 kilometrov na uro. Na svoji poti odkriva strehe, odnaša ceste in ruva drevesa. Oblasti so prebivalce pozvale, naj ostanejo doma in poskrbijo za svojo varnost.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Janja Garnbret

Janez Janša

Peter Mankoč