V Dolenjskem muzeju so sinoči odprli razstavo 1918, ali nam prineseš MIR?, posvečeno stoti obletnici konca prve svetovne vojne in ustanovitve države Srbov, Hrvatov in Slovencev SHS. V Mali dvorani je avtorica razstave kustosinja Marjeta Bregar postavila na ogled osebne predmete vojakov z Dolenjske, ki so se borili v prvi svetovni vojni, in druge predmete, povezane z do tedaj največjo morijo v zgo ...