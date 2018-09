Na Hrvaškem kmalu začetek gradnje avtoceste med Pazinom in predorom Učka Primorske novice Na Hrvaškem so pred začetkom gradnje 28 kilometrov avtoceste med Pazinom in predorom Učka. Vrednost projekta je ocenjena na nekaj več kot 1,2 milijarde kun (162 milijonov evrov). V hrvaški vladi pričakujejo, da bodo v naslednjih dveh tednih podpisali pogodbo s francoskim koncesionarjem Bina Istra ter da se bodo nato dela tudi začela.

