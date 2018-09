Kot smo že poročali, danes v Stični poteka tradicionalno srečanje katoliške mladine, na katerem se je zbralo več kot pet tisoč mladih iz Slovenije in zamejstva. Okoli devet ure zjutraj se je proti Stični vila dolga kolona dobro razpoloženih udeležencev, ki so v Ivančno Gorico prispeli z vlakom. Mnogi so v ta del na Dolenjske prišli z avtobusi, avtomobili, nekoliko bolj pogumni pa s kolesi ali kar ...