Umrl je slovenski akademski slikar SiOL.net V 97. letu starosti je v Ljubljani umrl akademski slikar, nagrajenec Prešernovega sklada in nosilec partizanske spomenice 1941 Milan Rijavec, so sporočili iz kroga njegove družine. Bil je eden od soustanoviteljev slikarske kolonije Izlake-Zagorje, njegova dela hranijo v številnih javnih in zasebnih zbirkah.

Sorodno Oglasi Omenjeni Celje

Kranj

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Dejan Židan

Borut Pahor

Jan Oblak